В центре Севастополя возобновилась скандальная стройка

06.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

В Севастополе возобновилось строительство скандального торгового центра «Диалог», уродующего центр города.

Городские СМИ намекают на личную заинтересованность семьи губернатора Дмитрия Овсянникова.

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Многоэтажное здание начало расти из самого злачного пивбара 90-х годов без каких-либо правоустанавливающих документов. Предприниматели снесли общественный туалет, лестницу, соединяющую улицы Большая Морская и Володарского и оставили один из домов без солнца.

Претензии к «Диалогу» были и в украинские времена. В 2008-м строительство центра было заморожено на уровне 10-го этажа. При этом верх здания остался без отделки и торчал гнилым зубом над малоэтажной застройкой исторического центра Севастополя.

Решить вопрос о сносе хотя бы верхних этажей в суде было затруднительно из-за запутанной системы собственности. Диалогом владели 23 физических и 10 юридических лиц. При этом народная молва называла имя только одного основного владельца – Александра Приходько. Последние события доказывают, что это утверждение, скорее всего, соответствует фактическому положению дел.

Ситуация по «Диалогу» перестала казаться безвыходной после воссоединения Крыма с Россией. В 2014 году прокуратура приостановила эксплуатацию ТЦ.

Лично первый российский губернатор Севастополя Сергей Меняйло, а затем чиновники правительства второго губернатора Дмитрия Овсянникова обещали решить проблему самостроя в центре радикально и снести по крайней мере верхние уродующие город этажи.

Однако на деле «Диалог» продолжал работать и не был закрыт даже во время тотальной проверки ТЦ по всей стране минувшей весной. И это при том, что Севастополь стал рекордсменом России по закрытым центрам.

Апогей истории случился на праздники. Как сообщает издание «Примечания», к «Диалогу» подогнали строительную технику и начали подавать бетон на верхние этажи, которые вроде как собирались снести.

«Причины возобновления строительства могут быть просты. Дело в том, что ранее застройщику «Диалога» Александру Приходько также принадлежал ресторан в Артбухте «Рыбацкий стан». Осенью 2017 года правительство подало иск о его сносе, но затем по неизвестным причинам дважды не являлось на судебные заседания. Это было расценено судом как «явная утрата процессуального интереса к рассмотрению возникшего спора», в связи с чем иск был оставлен без рассмотрения. А в марте состоялась смена собственника, которым, как пишет The Moscow Post, стал отец губернатора Овсянникова», – сообщают «Примечания».

Вновь, как и в случае с реконструкцией Комсомольского парка, мы видим циничнейшее применение двойных стандартов. Претензии к «Диалогу», выдвинутые прокуратурой в 2014 году чуть ли не добуквенно совпадают обвинениями городского правительства в адрес крупнейшего ТЦ «Муссон», закрытого минувшей весной, – нарушение правил ввода в эксплуатацию, нарушение правил пожарной безопасности.

Но социально востребованный как культурный и спортивный центр «Муссон» до сих пор остается закрытым, а уродующий город «Диалог» достраивается.