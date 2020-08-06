Семью известного экономиста обманули застройщики в Крыму

06.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Известный российский экономист Михаил Хазин пожаловался, что застройщики обманули его супругу, решившую приобрести недвижимость в строящемся недалеко от мыса Тарханкут комплексе «Итальянская деревня».

В интервью телеканалу «Первый Севастопольский» Хазин заявил, что ситуация вокруг «Итальянской деревни» показательна для курортной отрасли Крыма, где необходимо жестко наводить порядок.

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«Просто привожу пример – моя жена решила прикупить строящийся на Тарханкуте, «Итальянская деревня» называется. Ну и, соответственно, все затянулось на два или три года, ничего не строится, деньги куда-то пропали ,как обычно. Ну, если так действовать, то, конечно, ничего не получится. На самом деле, мы же все понимаем, что пока какое-то количество людей не посадят за воровство, ничего не изменится», – сказал экономист, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В целом Хазин полагает, что у Крыма есть шанс на приток туристов в условиях, когда ограничения из-за Covid-19 будет сохраняться в ближайшие годы.

«Полностью разрушается вся система туризма в мире. Все эти пятизвездочные отели, которые возникли как результат «рейганомики», как результат стимулирования спроса после 81-го года, это все умрет. Всех этих отелей, которые стояли сплошными рядами – по первой линии пятизвездочные, за ними – четырехзвездночные, за ними – трёхзвездочные — это все построено после 81-го года. И по этой причине выживать будет только туризм, который будет, во-первых, спонсироваться государством, а, во-вторых, который будет бюджетным. То есть, теоретически, это модель советская – пансионаты, санатории и так далее… Я склонен считать, что потенциал Крыма очень высокий, но нужна программа. Причем, эту программу можно сделать достаточно адекватно», – заявил Хазин.