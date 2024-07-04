Семью крымского бизнесмена Файнгольда «преследуют» транспортные ЧП – с погибшими и пострадавшими крымчанами

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Следком проведет проверку по факту наезда 12-летней девочки на электросамокате на маму с коляской в симферопольском парке им. Гагарина.

В результате столкновения малышка в коляске получила рассечение лба, ей понадобилась помощь медиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности прокатной компанией», – сообщили в Следкоме.

Как рассказала мама пострадавшего ребенка, инцидент произошел во вторник 2 июня около 9 утра.

«Мы шли по центральной алее в сторону кольца. Нам навстречу ехали три девочки на самокате, вроде как нормально ехали. Видно одна из девочек начала волноваться, вильнула рулем, а вторая, чтобы не столкнуться, упала на нас», – рассказала мать малышки.

Малышку с разбитым носом и рассечением лба отвезли в больницу.

Через 1,5 часа пострадавшие вместе полицией нашли виновницу – как ни в чем не бывало катающуюся на самокате в том же парке.

Как выяснилось, ее папа – в прошлом помощник прокурора Киевского района Симферополя Борис Файнгольд. Он уже заявил, что готов оказать пострадавшим помощь, если таковая потребуется.

Семья Файнгольдов известна в Симферополе благодаря Иосифу Файнгольду – бывшему депутату Симферопольского горсовета, владельцу Центрального рынка и множества торговых точек в подземных переходах Симферополя. В 2008 году сын Иосифа Файнгольда Виталий на автомобиле «Бентли» на скорости 170 км/ч сбил насмерть 25-летнюю мотоциклистку. Суд приговорил Файнгольда к двум годам условно, а после освободил по амнистии.

В 2010 году дочь Бориса Файнгольда Светлана за рулем белого «Мерседеса» сбила 18-летнюю крымчанку. Кроме того, что девушка осталась жива, но со множественными травмами попала в больницу на тот момент выяснить ничего не удалось.

Самого Иосифа Файнгольда судили в 2013 году за мошенничество и превышение служебных полномочий. Но по истечению сроков давности Файнгольд вышел невиновным.

Сейчас Файнгольды переквалифицировались в отельеров. В поселке Николаевка они выстроили на дороге общего пользования шестиэтажный отель «Чайка», а в 2016 году Совмин Крыма отдал Файнгольдам в аренду на 25 лет бывшую базу отдыха «Горняк» предприятия Крымвзрывпром.