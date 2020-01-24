Сенат Франции удивлен нежеланием Киева закончить войну в Донбассе

24.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Французские сенаторы шокированы тем фактом, что депутаты партии Владимира Зеленского «Слуга народа» боятся открыто заявить о своем желании принять участие в предстоящих межпарламентских переговорах между Украиной, Россией, Германией и Францией в Страсбурге.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы» Олег Волошин, комментируя итоги предварительной встречи с членами французского Сената, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мероприятии были представители из Нижней палаты существующего там большинства – это партия «Вперёд, Республика!» Эммануэля Макрона, и организатором самого мероприятия в Сенате были представители большинства Верхней палаты – находящаяся в оппозиции к Макрону партия «Республиканцы» Николя Саркози. Были представители социалистов и других политических сил.

Ключевое удивление вызывает у французских политиков принципиальная возможность наличия серьезных политиков, которые в принципе выступают против диалога.

Когда мы говорим о том, что по состоянию на сегодня у нас есть наши коллеги из фракции «Слуга народа», которые готовы приехать в Страсбург, когда будет полноценный запуск этого формата с участие четырех стран, мы даже не готовы публично называть их имена, потому что они опасаются, что это может привести к каким-то репрессиям против них со стороны их руководства фракции. Это вызывает у французов шок. Они не понимают, как господин Зеленский может добиваться любой ценой встречи с Путиным, а депутаты его собственной партии могут избегать диалога с коллегами из Государственной думы. Никто не говорит, что диалог должен быть комплементарным, что нельзя поднимать острые, даже самые сложные вопросы…

Сам факт необходимости диалога не вызывает сомнений. Вызывает вопрос, неужели в Украине есть политические силы, особенно лояльные Зеленскому, которые могут быть против компромисса с Россией, которые могут быть против переговоров, как способа урегулирования конфликта на Донбассе, которые выступают за бесконечную вялотекущую войну?

Французам и немцам не понять, как в нации, являющейся уже сегодня беднейшей в Европе, могут находится политики, которые не понимают, что через установление мира, через компромисс, каким бы сложным он не был, не может быть нормального развития», – отметил парламентарий.