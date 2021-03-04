Сенат США может запретить Байдену наносить удары по Сирии

04.03.2021, Вашингтон, Иван Добровольский

Американские сенаторы рассматривают законопроект, который может запретить президенту Соединенных Штатов Джо Байдену применять военную силу. Вопрос был поднят после атаки США по объектам проиранских формирований в Сирии, в результате чего погибли более 20 человек.

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий Тим Кейн и Тодд Янг внесли предложение ограничить полномочия Джо Байдена. До этого сенаторы пытались продвинуть похожий законопроект во времена президентства Дональда Трампа.

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Авторы инициативы уверены, что авиаудары продемонстрировали расширение полномочий исполнительной власти вне зависимости от партии. По их словам, Конгресс может отозвать резолюции на военные операции, которые больше не нужны. Они предлагают прекратить действие двух конвенций от 1991 и 2002 года, которые разрешили Пентагону начать войну в Ираке.

Военная операция американцев в Сирии началась в 2014 году под лозунгом борьбы с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ). Американский контингент находится там до сих пор, несмотря на разгром боевиков в 2017 году. Российские силы, в том числе и «ЧВК Вагнера», оказали поддержку сирийской армии в борьбе с боевиками, в то время как американцы брали под контроль нефтяные месторождения.

Правительство Сирии регулярно выдвигает требования о выводе американских войск, однако в последнее время ВС США лишь укрепляют свои позиции на территории арабской республики.