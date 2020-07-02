02.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, США
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Сенат США принуждает Сербию к признанию Косово и угрожает России


Комитет по вооруженным силам Сената США на своем сайте опубликовал доклад о задачах на 2021 год, среди которых обозначил помощь преобразованию «Сил безопасности Косово» в полноценную армию по стандартам НАТО, а также продолжение присутствия американского воинского контингента в составе оккупационной миссии KFOR.

Об этом сообщило издание Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комитет считает, что Соединенные Штаты должны и впредь поддерживать дипломатические усилия Сербии и Косово по достижению исторического соглашения о нормализации отношений с взаимным признанием в качестве центрального элемента, – говорится в документе. – Такое соглашение … повысит безопасность и стабильность на Западных Балканах».

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В докладе говорится, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать постепенный переход так называемых «Сил безопасности Косово» в формат полноценной армии, взаимодействующей с НАТО, что также «способствует региональной безопасности и стабильности».

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Авторы призвали американские войска оставаться в составе оккупационного контингента KFOR, поскольку «это имеет решающее значение для успеха и авторитета международной миссии в Косово». А сама роль оккупационных сил представляется Комитетом по вооруженным силам Сената США, как «ключ к успеху усилий Косово и Сербии по нормализации отношений».

При этом в документе говорится, что Соединенные Штаты должны поддержать стремление Косово к полноправному членству в НАТО.

Не обошли авторы доклада и тему пресловутого «влияния России на Западных Балканах». В частности, по их мнению, «Россия предприняла усилия по ухудшению отношений между Сербией и Косово… подрывает стабильность Боснии и Герцеговины, поддерживая экстремистские группировки».

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