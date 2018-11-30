Сенат США уличили написании безграмотной антироссийской резолюции

30.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Вместо того, чтобы принимать очередную безграмотную резолюцию, осуждающую действия РФ в Керченском проливе, Сенату США стоило бы осознать роль своей страны и своих официальных лиц в том, что происходит на Украине последние годы.

Об этом во время пресс-конференции заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая резолюция является показателем крайне низкого интеллектуального и образовательного уровня тех, кто её составлял. Это люди, которые не имеют представления о вещах, о которых они рассуждают. Они не знают фактуры, они не разбираются в тех проблемах, по поводу которых делают такие заявления», – сказала представитель МИД РФ.

«Именно США и внешнеполитические деятели этого государства являются ответственными за судьбу Украины, украинского народа последние годы. Именно под непосредственным руководством представителей Госдепа США происходили майданы, захват власти, роспуск законноизбранных структур и вообще все эти изменения, которые мы наблюдаем. Под диктовку американских дипломатов, официальных лиц, представителей силовых структур рисовалось будущее Украины, формировалась государственная власть, информационная политика и, безусловно, политика в отношении Донбасса.

Поэтому вместо того, чтобы принимать очередную бумажку, нужно осознать роль своей страны и своих официальных лиц в украинской трагедии и принять какое-то другое заявление. Например, по поводу роли Госдепа США в 2013-2014 года в событиях на Украине», – добавила Захарова.