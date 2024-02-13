Сенат утвердил помощь Украине. Палата представителей: «Будем действовать по своему»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американский сенат окончательно утвердил законопроект о финансировании Украины, Израиля и Тайваня.

Соответствующее решение было принято голосами 70 сенаторов, 29 выступили против, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Примечательно, что в поддержку законопроекта проголосовала часть сенаторов от Республиканской партии.

«Сенат принял закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню, теперь вся политическая ответственность ложится на плечи спикера Палаты представителей Джонсона. Интересная интрига. Пока часть республиканцев дрогнула под градом аргументов, что мировая демократия под угрозой и Америка тоже, если Украина падёт», – комментирует ситуацию редактор журнала «Россия в глобальной политике», международник Федор Лукьянов.

Далее законопроект, предусматривающий выделение киевскому режиму 61 миллиарда долларов, будет направлен в палату представителей, без утверждения которой он не может считаться утвержденным. На финальном этапе ожидаются проблемы, поскольку нижнюю палату контролируют республиканцы, ранее отказывавшиеся голосовать за помощь Украине без ужесточения антимиграционных мер, в частности укрепления границы с Мексикой.

Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон дал понять, что позитивное голосование за документ не гарантировано.

«Поскольку Сенат не получил никаких изменений в политике границы, Палата должна будет продолжать работать по своему желанию в этих важных вопросах. Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената», – заявил Джонсон.

На Украине опасаются, что законопроект не будет утвержден, но надеются на так называемую процедуру «discharge petition», которая предусматривает рассмотрение документа без внесения его спикером.

«Если Спикер Палаты представителей откажется выносить проект на голосование, то это можно сделать без него, применив «discharge petition», но для этого нужно иметь 218 голосов, у демократов в лучшем случае только 213. В частности, нужно учитывать крайнее левое крыло демократической партии, которое выступает против помощи Израилю», – пишет украинский военный паблик Deep State, связанный с ВСУ.