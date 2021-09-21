Сенатор: Американская агентура разгромлена, сценарий Майдана в России – сорван

21.09.2021 19:42 (Мск), Москва, Елена Острякова

Задуманная за рубежом дорогостоящая кампания по дискредитации российских выборов к 19 сентября фактически сошла на нет.

Об этом сегодня на заседании временной комиссию Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета заявил ее председатель Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этому в первую очередь способствовала политическая зрелость российского народа, наша воля самим определять собственное будущее. Заморские деструктивные планы были сорваны во многом благодаря своевременно принятым мерам, в том числе законодательного характера, а также профессиональным, решительным и законным действиям органов российской власти», – сказал Климов.

В доказательство своих слов он процитировал официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что использование российских законов об экстремистских организациях и иностранных агентах «серьезно ограничило политический плюрализм, помешало российскому народу реализовать свои гражданские права».

«Можно понять ворчание Госдепа. Там бы хотели, чтобы на наших выборах правили бал иностранные агенты, доморощенные экстремисты и иностранные и американские подрывные структуры. На этом строились их планы в мае во время закрытых встреч в Вашингтоне с такого рода публикой. Но наши профилактические меры сработали, конституционное право народа самому избирать российский парламент было надежно защищено от пресловутого вашингтонского обкома», – сказал Климов.