Сенатор: Антироссийский угар начинает спадать

10.02.2022  08:22 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

Нагнетанием истерии вокруг якобы предстоящего российского вторжения на Украину вторжения Запад пытается разрушить потенциальные договоренности о гарантиях безопасности между Москвой и НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

Нагнетанием истерии вокруг якобы предстоящего российского вторжения на Украину вторжения Запад пытается разрушить потенциальные...

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«Это делается даже не для того, чтобы подтолкнуть Украину к возможной провокации. Это нужно, чтобы в НАТО ни у кого не возникало даже желания рассмотреть наши вполне логичные предложения. Все прекрасно понимают, что с Россией ничего военным путем сделать нельзя. То есть задача нагнетания — усиление переговорной позиции», – сказал политик «Известиям».

По его словам, сейчас меняется тактика — западные лидеры приезжают в Москву и разговаривают напрямую с российским президентом, на что также обратил внимание первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Даже Украина устами своего президента говорит, что нет оснований для нападения на Украину. У нас абсолютно сдержанная позиция по гарантиям безопасности. Этот угар антироссийский начинает потихоньку спадать. Недавно был президент Франции, скоро приедет канцлер Германии», – говорит Джабаров.

Он полагает, что такое развитие событий постепенно может «переломить русофобскую тенденцию».

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