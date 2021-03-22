Сенатор: Часть «элиты» России готова предать Крым

22.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Часть «элиты» России по-прежнему выступает против воссоединения с Крымом. Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается той элиты, которая существует в России – ну, конечно, это не секрет, что есть люди. Которые не согласны с рядом аспектов нашей внешней политики. Это понятно. Есть те, кто скептически с самого начала относился к воссоединению с Крымом и к ряду других вещей», – сказал Пушков.

Однако, по его мнению, российское общество не позволит пойти на предательство Крыма.

«Логика развития общества в России такова, что эта часть элиты неспособна развернуть ход событий, и они это прекрасно понимают. Даже если представить себе, что в России произойдут серьезные политические изменения, а они неизбежно когда-то произойдут, я не вижу возможности передачи Крыма Украине ни при каких обстоятельствах – ни при одном президенте. Потому что любой президент, который поставит об этом вопрос, во-первых, поставит вопрос о фундаментальном пересмотре Конституции, он поставит вопрос о пересмотре территориальной целостности России, а есть статья о нерушимости. То есть, в принципе, его можно будет обвинить в государственной измене с полным на то основанием. Поэтому ни один не решится – либеральный, консервативный, какой угодно – не решится», – заявил Пушков.