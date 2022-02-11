Сенатор: «Дойче Вели» регулярно вмешивалась во внутренние дела России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании «Дойче Велле» в России в качестве ответной меры на запрещение вещания телеканала «RT DE» было оправдано.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации РФ заявил председатель комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Принятые ответные меры в отношении немецкой государственной телекомпании «Дойче вели» полностью адекватны. В 2021 году комиссия не раз обращала внимание на явно провокационные материалы, круглосуточно распространявшиеся с помощью «Немецкой волы», которые трудно назвать иначе, чем вмешательство во внутренние дела России», – сказал Климов.

По его словам, зарубежные СМИ регулярно пытаются повлиять на публичную власть в России.

«Еще в прошлом году сенаторская комиссия зафиксировала попытки с помощью прозападных СМИ, соцсетей и разнообразных как бы независимых структур повлиять на реализацию новых конституционных норм, предполагающих регулирование в сфере публичной власти. По нашим данным, такого рода зарубежный нажим продолжится и в текущем году», — сказал Климов.