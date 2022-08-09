Сенатор: География изменилась. Россия выйдет к Приднестровью

09.08.2022  17:14 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

География спецоперации России на Украине расширилась. В обязательном порядке должны быть освобождены Николаевская и Одесская области, что позволит России выйти к границам с Приднестровьем.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

География спецоперации России на Украине расширилась. В обязательном порядке должны быть освобождены Николаевская и...

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«Я не вижу, в чем сейчас Украине можно вести переговоры, о чем говорить? Я думаю, что тема должна быть одна – Украина должна согласиться на те условия, которые мы предложили. Это безоговорочная капитуляция, потому что другого варианта я не вижу», – сказал политик.

«Любая часть территории, которая останется под контролем Зеленского, опять превратится в плацдарм анти-России, в этом можно не сомневаться, даже самая крохотная. Сейчас, это моя личная точка зрения, конечно, необходимо смещение режима, который сидит в Киеве. Он полностью показал невозможность управлять страной, абсолютную безграмотность, жестокость.

Поэтому география изменилась. Я думаю, что и Николаевская область, и Одесская область… мы должны выйти к границам с Приднестровьем, чтобы завтра Приднестровье так же не оказалось в заложниках. У России должен быть прямой выход в Приднестровье, где размещены наши миротворцы.

Я думаю, что эти регионы, которые я назвал, и ряд других, которые я пока не могу назвать, я думаю, что так, как нас сейчас встречают в Запорожье и Херсоне, видно, что народ ждет освободителей», – заявил Джабаров.

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