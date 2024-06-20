Сенатор Климов: «Я противник экстремально быстрого расширения БРИКС»

Максим Столяров.  
20.06.2024 17:42
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Вооруженные силы, Восток, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика


Если бы сейчас все страны, которые этого хотят, вступили бы в БРИКС, то в данном формате уже бы оказалась значительная часть мирового большинства.

Об этом в интервью политэксперту Олегу Яновскому заявил председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы сейчас все страны, которые этого хотят, вступили бы в БРИКС, то в...

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«До острова стабильности далеко, но сегодня БРИКС – это такой надёжный ориентир для многих из мирового большинства. Количество заявок множится. И этот скачок с 5 членов до 10 – очень серьёзный, я думал, на два-три государства будет расти, и тут раз – и в два раза. Но это тоже вызов для альянса. Если бы все, кто хотел, вступили, а это тоже не так просто, то значительная часть мирового большинства оказалась бы уже в формате БРИКС.

Ими движет желание примкнуть к тем, кто обладает суверенитетом и может свой суверенитет отстоять, и при этом гарантия их относительного спокойствия заключается в том, что такие суверенные государства, как Россия, Китай, Индия – у них же нет такого лидера между собой. Председательство – это всё-таки другое.

И каждый на время своего председательства становится на год своеобразным лидером, задачи которого координировать усилия, предлагать идеи и стремиться к их реализации. У каждого есть ключик к этому общему делу. Не так, как в Вашингтоне – ключей нет ни у кого, кроме самого Вашингтона. Это притягивает», – сказал Климов.

Однако он предупредил, что с увеличением количества членов БРИКС, особенно если они не будут обладать должным уровнем суверенитета, возникает опасность «потерять многие содержательные вещи».

«Поэтому я, например, не считают правильным экстремально быстрое расширение членов БРИКС», – добавил сенатор.

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