Сенатор: Крым вынужден защищаться перед угрозой нападения

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Новости Украины

Россия вынуждена реагировать на угрозы Киева Крыму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, отвечая на вопрос о росте числа военных на полуострове, в чем Россию обвиняет Запад.

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Как сказал политик «Комсомольской правде», говоря о «милитаризации», на Западе имеют в виду появление в Крыму современного оружия и считают это фактором нападения.

«А мы подразумеваем другое […] Да Крым защищается! Для этого и нужны современные системы. Мы постоянно ездим по Крыму. В разных направлениях. И что-то ничего подобного «наплыву войск» не наблюдаем», – сказал сенатор.

При этом он говорит, что передвижение военной техники есть.

«Для нас ничего нового нет. Знаем, что любая передислокация наших войск, любая активность нами воспринимается как меры по защите Крыма. Но они то все это воспринимают как нападение! Ну вот вы же сами заявляете, что изобрели какую то ракету «Нептун, которая может уничтожить Керченский мост. И заявляете, что вернете Крым вооруженным путем. Вы такое заявляете – а мы готовимся отразить возможные попытки», – резюмировал Цеков.