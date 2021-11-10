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10.11.2021 17:35
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Африка, Дзен, ООН, Политика, Россия, Финансы
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Сенатор Морозов: «Россия проигрывает Африку»

Товарооборот России с Африкой упал за время пандемии с 20 до 17 милилардов долларов,...

Товарооборот России с Африкой упал за время пандемии с 20 до 17 милилардов долларов, хотя другие страны нарастили экспортный потенциал.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации РФ заявил сенатор Игорь Морозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сделать российскую индустриальную зону. Мы уже говорим о ней четыре года. Говорят: она вот-вот будет открыта. Ничего нет абсолютно. Минпромторг не справляется с этой задачей. Мы проигрываем Африку», – сказал Морозов.

Россия не обеспечивает свои пожертвования на развитие африканских государств закупкой собственных товаров.

«Наши российские деньги поступили в Джибути. На них закупили импортное продовольствие. Нет ничего российского. Мы с этим всегда вели борьбу и опять проигрываем. Два месяца назад мы передали чек правительству Уганды. Деньги взяла в свое распоряжение ООН. Опять приходят препараты из Европы. Мы не можем давать деньги из бюджета, чтобы ими пользовались международные организации без указания нашего участия», – сказал Морозов.

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