Сенатор: На удивление своих евро-партнеров США лидируют по инвестициям в Россию

22.11.2021  18:28 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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бизнес, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Финансы, Экономика


США, несмотря на антироссийскую риторику и санкции, активно наращивают прямые инвестиции в Россию.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США, несмотря на антироссийскую риторику и санкции, активно наращивают прямые инвестиции в Россию. Об...

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По словам Климова, объем американских инвестиций в Россию превосходит даже денежные вложения стран-партнеров РФ.

«Соединенные Штаты, увеличивая санкционное давление на Россию, одновременно наращивают товарооборот. Товарооборот между Россией и США, как это ни покажется странным, растет. И в этом заинтересованы, прежде всего, американские бизнесмены.

И растет в высокотехнологичных отраслях в том числе. Кстати, это очень напрягает их европейских партнеров, они с удивлением спрашивают Соединенные Штаты, как же так. Американские инвесторы по объему инвестиций в Россию, прямых инвестиций, превышают очень многие государства, которые мы рассматриваем как партнерские государства. Поэтому здесь не все так однозначно», – заявил Климов.

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