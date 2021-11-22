Сенатор: На удивление своих евро-партнеров США лидируют по инвестициям в Россию

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США, несмотря на антироссийскую риторику и санкции, активно наращивают прямые инвестиции в Россию.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климова, объем американских инвестиций в Россию превосходит даже денежные вложения стран-партнеров РФ.

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«Соединенные Штаты, увеличивая санкционное давление на Россию, одновременно наращивают товарооборот. Товарооборот между Россией и США, как это ни покажется странным, растет. И в этом заинтересованы, прежде всего, американские бизнесмены. И растет в высокотехнологичных отраслях в том числе. Кстати, это очень напрягает их европейских партнеров, они с удивлением спрашивают Соединенные Штаты, как же так. Американские инвесторы по объему инвестиций в Россию, прямых инвестиций, превышают очень многие государства, которые мы рассматриваем как партнерские государства. Поэтому здесь не все так однозначно», – заявил Климов.