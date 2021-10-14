Сенатор надеется, что фраза Нуланд о Донбассе «отрезвит украинских партнеров»

14.10.2021 09:08 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Ранее Украина была абсолютно уверена, что Соединенные Штаты поддерживают Киев в нежелании выполнять Минские соглашения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Издание напомнило, что в ходе своего визита в Москву замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, курирующим украинское направление.

Российский чиновник сказал, что на встрече стороны сошлись во мнении, что единственной основой для урегулирования конфликта на востоке Украины остаются Минские соглашения. По словам Козака, американская чиновница подтвердила позицию США, что без согласования особого статуса Донбасса «существенный прогресс в урегулировании вряд ли возможен».

«Надеюсь, эта фраза об особом статусе Донбасса отрезвит наших украинских партнеров. Потому что они до сих пор были абсолютно уверены, что их всецело поддерживают в их стремлении не выполнять Минские соглашения. Но подобной фразой, если она была сказана искренне, может быть, американцы заставят их задуматься, что они могут остаться совсем одни», – прокомментировал эти слова Джабаров.