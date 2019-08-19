19.08.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина, Франция
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Сенатор надеется, что Путин и Макрон повлияют на Зеленского

В Совете Федерации считают, что сегодняшняя встреча президентов России и Франции может придать импульс нормализации ситуации в Донбассе.

Об этом «Известиям» заявил первый заместитель главы комитета по международным делам Владимир Джабаров.

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«То, что Макрон пригласил президента РФ в гости, – это очень положительный момент. Оба лидера настроены на конструктивное решение региональных проблем. Что касается Украины, то в Москве и Париже осознают необходимость вернуться к выполнению Минских соглашений. Поэтому предстоящий визит может стать толчком для разрешения конфликта», – считает сенатор.

Он полагает, что Макрон может оказать воздействие на украинского президента Владимира Зеленского и потребовать от новых властей в Киеве предпринять конкретные шаги по выполнению взятых обязательств.

«Будем надеяться, что «нормандский формат» реанимируется. Альтернативы этой площадке нет, поскольку все инициативы украинского президента привлечь к переговорному процессу США и Великобританию потерпели неудачу», – сказал Джабаров.

Похожего мнения придерживается и французский политический аналитик Фредерик Понс.

«На Украине произошла смена правящих элит, и сейчас представляется шанс продвинуться к урегулированию этого острого кризиса в центре Европы. Макрон, как мне видится, вполне искренне заинтересован в этом, как, впрочем, и российский президент. Ведь оба признают, что для этого есть выработанная «нормандским форматом» прочная основа – Минские соглашения. Уверен, что при доброй воле заинтересованных сторон их полная реализация возможна», – сказал Понс в интервью «Российской газете».

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