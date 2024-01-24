Сенатор назвала ВСУ «бандой Зеленского»

Елена Острякова.  
24.01.2024 22:33
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Удары ВСУ по Донецку не прекратились после варварского обстрела Кировского рынка. На днях был обстрелян дворец культуры Куйбышево, пострадали 7 человек, погиб 23-летний сотрудник МЧС.

Об этом на Совете Федерации рассказала сенатор от ДНР Наталья Никонорова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары ВСУ по Донецку не прекратились после варварского обстрела Кировского рынка. На днях был...

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«Удар по месту массового скопления людей был хладнокровно спланирован и нанесен осознанно, поскольку по многолюдному рынку ударили после корректировки огня – через 10 минут после попадания во дворы многоэтажек. Для осуществления этого теракта использовалось поставляемое Западом оружие – ствольная артиллерия калибром 155 мм.

ПВО не работает против такого типа вооружений. Очевидно, что настоящая армия такое совершить не могла. Только банда, коей являются вооруженные формирования Зеленского. Ни один нормальный солдат не поднимет руку на детей, женщин, стариков. Мужчины сражаются с мужчинами на поле боя», – сказала Никонорова.

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