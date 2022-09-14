Сенатор: Не надо зеркальных ответов, пусть нормальные европейцы приезжают в Россию

14.09.2022  16:17 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия


На ужесточение визового режима для граждан РФ, Россия должна ответить своей гостеприимностью для европейцев, кроме находящихся под заслуженными персональными санкциями.

Об этом во время расширенного заседания мониторинговой группы Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На ужесточение визового режима для граждан РФ, Россия должна ответить своей гостеприимностью для европейцев,...

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«Конечно, если говорить о симметричных и ассиметричных ответах, насчёт визовых ограничений, мне кажется не следует ни симметрично, ни ассиметрично отвечать на это безумие», – сказал сенатор.

«Я думаю, что в интересах российского государства чтобы как можно больше нормальных, подчеркиваю, нормальных людей, а не тех, которых мы подвергли персональным санкциям, совершенно заслуженно, а обычных европейцев. Пусть приезжают в Россию. Пусть видят какие мы на самом деле. Чем мы дышим и о чем мы думаем», – предложил Башкин.

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