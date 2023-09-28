Сенатор объяснил, почему Москва не создаёт федеральный округ для новых регионов

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Пока преждевременно говорить о создании федерального округа для новых регионов РФ, потому что российская армия может освободить и другие области.

Об этом в эфире интернет-канала заявил член Совета Федерации, сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать идею создать Единый федеральный округ для новых регионов РФ.

«Я думаю, на сегодняшний момент, пока идёт Специальная военная операция, разговоры о Едином федеральном округе быть пока не может. Вдруг он будет увеличен. А почему нет? Почему четыре области, а не шесть. Почему не берём Николаевскую и Одесскую области. Почему мы не забираем Харьков, Сумы, Днепропетровск», – сказал Кастюкевич.

«Зачем?», – умудрилась спросить ведущая.

«Как это «зачем»… И Киев тоже нужен. Это здесь он не нужен, а мальчишкам, которые воюют сейчас, они говорят, что нам это надо», – объяснил сенатор.