Сенатор объяснил, почему Москва не создаёт федеральный округ для новых регионов

Владимир Гладков .  
28.09.2023 19:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 739
 
Вооруженные силы, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Пока преждевременно говорить о создании федерального округа для новых регионов РФ, потому что российская армия может освободить и другие области.

Об этом в эфире интернет-канала заявил член Совета Федерации, сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока преждевременно говорить о создании федерального округа для новых регионов РФ, потому что российская...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Ведущая попросила прокомментировать идею создать Единый федеральный округ для новых регионов РФ.

«Я думаю, на сегодняшний момент, пока идёт Специальная военная операция, разговоры о Едином федеральном округе быть пока не может. Вдруг он будет увеличен.

А почему нет? Почему четыре области, а не шесть. Почему не берём Николаевскую и Одесскую области. Почему мы не забираем Харьков, Сумы, Днепропетровск», – сказал Кастюкевич.

«Зачем?», – умудрилась спросить ведущая.

«Как это «зачем»… И Киев тоже нужен. Это здесь он не нужен, а мальчишкам, которые воюют сейчас, они говорят, что нам это надо», – объяснил сенатор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть