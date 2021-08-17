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17.08.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Афганистан, Дзен, Политика, Россия, США
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Сенатор оценил бегство из Афганистана: «США охватывают пораженческие настроения»

Реакцией Вашингтона на поражение в Афганистане может стать стремление взять где-то военный реванш, чтобы...

Реакцией Вашингтона на поражение в Афганистане может стать стремление взять где-то военный реванш, чтобы восстановить свой авторитет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

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По его словам, «поражение США в Афганистане закономерно вызывает кризис самовосприятия в американском политическом социуме.

«Как противники мы беззубы. Как союзники — ненадежны», – приводит политик цитату из влиятельного американского издания The Hil.

«Бегство вооруженной до зубов глобальной державы номер один от боевиков-талибов, вооруженных в основном «калашниковыми» и кораном, действительно нанесло мощный удар по международной репутации США и их способности к «глобальному лидерству», о котором не устает говорить администрация Байдена», – в свою очередь отечает сенатор.

Он убежден, что на этом фоне сейчас в Америке начнется болезненный процесс осознания последствий этого поражения.



«Частично вернутся настроения пораженчества («defeatism»), характерные для периода после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Реакцией Вашингтона на поражение в Афганистане может стать стремление взять где-то военный реванш, чтобы восстановить авторитет США. Но, скорее всего, «сценарий реванша» ограничится ракетно-бомбовыми ударами по безответной цели и больших очков Вашингтону не принесет. США не в том состоянии, чтобы пойти на новую большую войну», – резюмирует Пушков.

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