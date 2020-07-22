Сенатор от Крыма предложил «выдавать автоматом» гражданство РФ всем украинцам

22.07.2020, Москва, Игорь Петров

В ответ на дискриминацию русского языка киевскими властями Россия может максимально облегчить получение гражданства жителями Украины.

Об этом на заседании Комитета Совета Федерации по международным делам заявил член Совета Федерации России от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас прошел общероссийский опрос по Конституции, по поправкам в Конституцию. Из 200 тысяч граждан Российской Федерации, которые проживают в этих республиках (ДНР и ЛНР), принять участие в этом опросе смогли только 10 процентов. Для того чтобы проголосовать на референдуме они за свой счет покупали билеты, выезжали в Ростовскую область, там были пункты, и они голосовали. При этом 10 процентов все таки проявили характер и волю и проголосовали. Остальные 180-190 тыс. не смогли выехать.

На следующий год у нас будут выборы в Государственную думу, так давайте мы асимметрично ответим. Мы не имеем право открыть там избирательные участки, на территории Луганской и Донецкой народной республики – потому что это территория Украины, это только консульство может открывать, консульство в Харькове, естественно, не пойдет на это, не откроет.

Но давайте мы асимметрично ответим на это безобразие, которое они делают по отношению к русскому языку. Мы должны обеспечить голосование граждан Российской Федерации на территории этих республик.

И я скажу многое другое: давайте мы максимально либеральный федеральный закон примем по получению российского гражданства для граждан Украины, просто откроем ворота. Ну, хочет человек, русскоязычный, русскокультурный человек – как ему защититься? Такие безобразия на Украине. Мы должны максимально облегчить. Я скажу – вообще автоматом: приехал – получил гражданство.

А так мы призываем все, призываем, призываем… Они и раньше плевали на это, на эти призывы, они и сейчас продолжают», – сказал Сергей Цеков.

Председатель комитета российского Совета федерации по международным делам Константин Косачев предложил палате Совета Федерации принять на заседании 24 июля заявление в связи дискриминацией русскоязычных граждан Украины.

«Мы будем предлагать нашей палате принять заявление, в котором мы дадим сценки происходящему, которое является дискриминацией русскоязычных граждан Украины. Очень важная часть данного заявления – мы обозначим, что такими действиями, кроме поражения собственно гуманитарных прав граждан Украины, украинские власти еще один кол вбивают в Минские соглашения, потому что, если они говорят о необходимости реинтеграции Украины, о возврате юго-востока в состав единого и целостного государства, естественно нужно создавать для всех граждан Украины, в данном случае для тех, кто живёт на юго-востоке, привлекательные, комфортные (условия), как минимум, для проживания в едином государстве.

Если они одной рукой призывают или пытаются заставить жителей юго-востока вернуться в украинское пространство, а другой рукой принимают такого рода решения, это, разумеется, фактор, который будет лишь дополнительно дезинтегрировать Украину и никоим образом не будет работать на урегулирование этого конфликта и на реализацию целей, которые заложены в Минских соглашениях.

Ну и мы предполагаем нашим заявлением обратиться к верховному комиссару ООН по правам человека, к верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств, к комиссару Совета Европы по правам человека и к парламентам государств Европы с призывом защитить права русскоязычных граждан Украины», – сказал Константин Косачев.