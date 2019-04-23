Сенатор от Севастополя категорически отвергла обмен Донбасса на Крым

23.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Российская власть должна все тщательно взвесить, прежде чем принимать решение о признании результатов выборов на Украине. При этом даже в случае признания и начала каких-либо переговоров с новым украинским президентом, Москва ни в коем случае не должна жертвовать интересами жителей Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Царьград ТВ» заявила член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы должны принимать решение признавать Зеленского или не признавать, и на каких условиях. Пока официальных заявлений нет. Я сторонник того, что не нужно спешить и пытаться признать его в ближайшее время. Посмотреть, какие шаги он предпримет, какие заявления сделает в новом качестве, действительно ли сделает ревизию тех договорных отношений, которые были с Порошенко, посмотреть, на каких условиях (признавать – прим. ред.), эти условия проработать и подготовить.

Все равно возникнет диалог, мы прекрасно понимаем, мы никуда не денемся от этого диалога, но есть то, от чего мы отступать не можем, потому что Донбасс ни в коем случае не может быть для нас разменной монетой ни в чем. Даже если завтра все мировое сообщество, американцы, французы, немцы скажут: «Мы признаем Крым, но разменная монета – Донбасс», мы не имеем права идти на это, мы не имеем права рассчитаться Донбассом», – отметила сенатор.