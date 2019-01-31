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31.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева
 
Криминал, Политика, Россия
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Сенатор поделилась подробностями громкого задержания Арашукова

Задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, которое произошло накануне во время заседания Совета Федераций, было совершенно неожиданным и очень техничным.

Об этом рассказала сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

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«Мы ничего не знали, всё было проведено в рамках спецмероприятия соответствующими силовыми органами. Эта неожиданность и публичность были частью спецоперации, потому что это фактически единственная возможность провести подобное задержание, не посвящая в него широкий круг людей. Всё было сделано крайне аккуратно», – сказала Тимофеева в интервью изданию «Форпост».

Напомним, Рауф Арашуков был задержан 30 января на заседании Совфеда после снятия с него неприкосновенности. Он пытался уйти из зала заседания, но спикер Валентина Матвиенко сказала ему вернуться на место и воспользоваться правом взять слово. Задержанный сенатор этим правом не воспользовался.

Арашукова подозревают в участии в преступной группировке и двух убийствах в 2010 году: лидера регионального молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» и советника президента Карачаево-Черкесии. Среди обвинений также – давление на свидетеля и подделка документов, на основании которых Арашуков стал сенатором.

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