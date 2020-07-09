Сенатор потребовал ввести санкции против артистов, клевещущих на Россию

09.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия должна ввести персональные санкции в отношении своих артистов, эмигрировавших в разные страны и поливающих ее грязью из-за рубежа.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил сенатор Совета федерации Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы находимся в современном мире, где персональные санкции используются как инструмент, и мы используем их как инструмент. Почему же мы должны делать исключения для певцов, актеров и так далее? Они должны думать о том, что они говорят, и мне кажется, что они должны понимать меру своей ответственности, а не делать вид, что «мы такие спонтанные – сегодня сказали одно, а завтра приехали заработать и совсем другое», – заявил Пушков.

Интересно, что те самые артисты, которые клялись, что навсегда покинули Родину и обратно больше ни ногой, не могут сдержать своего обещания. Например, эмигрировавший в Канаду актер Алексей Серебряков, который продолжает сниматься в российских фильмах, или осевшая в Испании певица Алена Ветлицкая, анонсировавшая первый за много лет тур по России. Напомним, до этого она объявила, что Россия для нее – чужая «совдеповская» страна

«Вы находитесь в параллельном мире, который с моим никогда не пересечется. Поэтому выгонять меня неоткуда. В общем, идите вы на … вместе со своей страной», – заявляла Ветлицкая.

Хотя своей бывшей популярностью, особняком в Испании и гонорарами Ветлицкая обязана как раз ненавистной ей «вате», заявила политолог Алена Август.

«Эта же «безмозглая вата», выражаясь этими словами, и поднимала вас на волнах популярности, дорогая певица Ветлицкая. Слушала все эти ваши песенки о любви, о нелюбви, о расставаниях, о встречах. И, в общем-то, приносила вам деньги на банковский счет», – сказала политолог.

При этом, бывшие российские артисты, эмигрировавшие и поливавшие грязью свою страну, часто сталкиваются с тем, что по возвращении получают пустые залы, отмечает политолог Антон Демидов.

«У нас неглупый народ. Мы видим, что многие артисты, например, когда был конфликт с Украиной, приехали на Украину – очень грубо, в жесткой форме отозвались о россиянах и после этого просто не могут набрать достаточную аудиторию для концертов в России», – подчеркнул Демидов.