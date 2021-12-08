Сенатор пожаловался Нуланд на обновление русского ядерного оружия

Ядерные арсеналы США устаревают, а Россия взяла курс на обновление вооружений.

Об этом на слушаниях в Сенате сказал сенатор Митт Ромни, обращаясь к заместителю государственного секретаря Виктории Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши ядерные арсеналы стареют. Мы хотели бы их вообще сократить, сократить вклады в ядерные вооружения. Китай, однако, присоединяется к ядерной гонке, Россия, однако, взяла совершенно другой курс. Она делает вложения в обновление ядерного потенциала. На какой стадии сейчас этот проект, и как их ядерный потенциал соотносится с нашим?» – спросил Ромни.

Нуланд подтвердила, что Россия обновляет свои вооружения.

«Новый договор СНВ, который был продлен нашей администрацией, охватывает ракеты дальнего действия. Но вы совершенно правы в том, что Путин продолжает вкладывать в ракеты ближнего и среднего действия, строит современные гиперзвуковые ракеты, пытается таким образом конкурировать с другими странами и также наращивать свои обычные вооружения.

Поэтому на Женевском саммите наши президенты, Путин и Байден, договорились о том, что мы должны вернуться к переговорам по стратегической безопасности. Уже прошло два раунда. Мы пытаемся достичь какого-то консенсуса, вернуться к контролю над вооружениями, пытаться как-то достичь паритета», – сказал представительница Госдепа.