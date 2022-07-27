Сенатор предложил переводить на английский весь росийский интернет-контент

27.07.2022  19:49 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 593
 
Дзен, Запад, Интернет, Общество, Политика, Россия


Продвижение российских соцсетей на английском языке повысит конкурентоспособность отечественных СМИ.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил сенатор РФ Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Продвижение российских соцсетей на английском языке повысит конкурентоспособность отечественных СМИ. Об этом сегодня на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Мы все-таки работаем в ограниченном пространстве России и некоторых прилегающих к нам государств. А вот наши социальные сети это трансграничный феномен. И здесь нам надо думать, вот также как канал RT работает на ряде языков, нам надо создавать англоязычные социальные сети. У нас достаточно людей владеют английским языком, чтобы стать частью мирового обмена мнениями. Да, где-то их будут блокировать, мешать, но перекрыть все невозможно. Это перспективная задача. Пока я не вижу, чтобы у нас была в полной мере осознанна необходимость такой работы», – сказал Пушков.

Он считает, что цитируемость российских СМИ повысится, если ведущие информагентства будут публиковать информацию на английском языке.

«Я не очень понимаю, почему наши ведущие информагентства не работают на английском языке. Это же инструментарий. Это бы резко усилило наше информационное присутствие в мире. Это вопрос государственно политики», – сказал Пушков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть