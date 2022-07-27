Сенатор предложил переводить на английский весь росийский интернет-контент

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Продвижение российских соцсетей на английском языке повысит конкурентоспособность отечественных СМИ.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил сенатор РФ Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы все-таки работаем в ограниченном пространстве России и некоторых прилегающих к нам государств. А вот наши социальные сети это трансграничный феномен. И здесь нам надо думать, вот также как канал RT работает на ряде языков, нам надо создавать англоязычные социальные сети. У нас достаточно людей владеют английским языком, чтобы стать частью мирового обмена мнениями. Да, где-то их будут блокировать, мешать, но перекрыть все невозможно. Это перспективная задача. Пока я не вижу, чтобы у нас была в полной мере осознанна необходимость такой работы», – сказал Пушков.

Он считает, что цитируемость российских СМИ повысится, если ведущие информагентства будут публиковать информацию на английском языке.

«Я не очень понимаю, почему наши ведущие информагентства не работают на английском языке. Это же инструментарий. Это бы резко усилило наше информационное присутствие в мире. Это вопрос государственно политики», – сказал Пушков.