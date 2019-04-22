Сенатор предложил закрыть глаза на гонения против русских Украины

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия была настроена на непризнание украинских выборов только в случае победы Петра Порошенко, в случае с избранием Владимира Зеленского, всего скорее, Москва начнет с ним диалог как с легитимным лидером.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил член Совета Федерации РФ Алексей передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я говорил о том, что Россия должна искать какие-то пути взаимодействия с Украиной, я считал, что с Порошенко эти пути исчерпаны, с ним говорить вообще не о чем, и тогда, действительно, если Порошенко побеждает, это можно сделать только массовыми подлогами и фальсификациями, и результаты выборов признавать не надо. Но обвинить Зеленского в фальсификациях никто не может, поэтому нет оснований для непризнания выборов», – объяснил Пушков.

«Есть. Десять миллионов не проголосовало», – напомнил ведущий Владимир Соловьёв.

«Ну, можно найти какие-то предлоги, но я не думаю, что мы не признаем», – сказал сенатор.

«И это будет гигантская ошибка – повторение ошибки 2014 года», – предупредил Соловьёв.