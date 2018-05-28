28.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Сенатор предложила убрать штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

Сенатор РФ от Севастополя Ольга Тимофеева предложила инициировать перенос штаб-квартиры ООН с территории США. Так она отреагировала на отказ американских властей выдать визу для участия в мероприятиях ООН председателю комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву.

«Получается, что США узурпировали право проведения межгосударственных контактов, если они лишают визы и права посещения своей страны представителей стран-участников ООН. Они решают, кто будет участвовать, кто не будет. Может, пора поставить вопрос о переносе площадки Генассамблеи ООН в другую более дружественную и нейтральную страну?», – заявила Тимофеева сегодня на заседании комитета Совета Федерации.

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Константин Косачев ответил, что уже рассматривается вопрос о переносе из США места проведения Пятого саммита спикеров Межпарламентского союза.

«Окончательного решения пока не принято, но есть распространенная точка зрения, что проводить этот саммит на территории США не следует. Я направил жалобу на отказ в выдаче визы в комитет по защите прав парламентариев в Межпарламентском союзе. Ожидаю рассмотрения. Распространяя практику санкции на международные организации, находящиеся на своей территории, США напрямую нарушают свои обязательства перед ООН», – сказал Косачев.