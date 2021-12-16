Сенатор: «Произошла эволюция – западные IT-корпорации считаются с законами РФ»

16.12.2021  19:45 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Tехнологии, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, социальные сети


Западные интернет-компании прекрасно понимают, что дальнейшие противоправные действия будут приводить к такой реакции со стороны российского законодательства, которая для них будет совершенно невыгодна.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил сенатор РФ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные интернет-компании прекрасно понимают, что дальнейшие противоправные действия будут приводить к такой реакции со...

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«Произошла достаточно серьёзная эволюция: от попытки не обращать внимания, игнорировать предписание российского регулятора – к признанию необходимости сотрудничества с российским государством. О чём заявления делали и в рамках Google, и в рамках Twitter. Они понимают, что дальнейшие противоправные действия будут просто приводить к такой нашей реакции, которая для них будет совершенно невыгодна», – отметил он.

«Так что – не думаю, что мы станем свидетелями каких-то блокировок или применения жёстких мер. Мы этого не исключаем, это заложено в законе. Это должно быть как напоминание о негативном сценарии.

Но думаю, что всё обойдётся более мирным образом. И в случае, если закон 236-й («О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории России», вступает в силу с 1 января 2022 года – ред.) всеми будет выполнен, то у нас будут взаимоприемлемые отношения с глобальными интернет-компаниями», – резюмировал Пушков.

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