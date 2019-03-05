Сенатор Пушков, размышляя о позоре, забыл о пятом году бомбёжек Донбасса

05.03.2019, Москва, Михаил Рябов

России в 2014 году, вернув Крым, но не исторические земли Новороссии, удалось «избежать и войны, и позора», считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он сказал в интервью «Московскому комсомольцу».

«…Позвольте вас вернуть в начало 2014 года. На момент триумфа Майдана мы еще ничего плохого Украине не сделали. Еще не было Крыма в составе России, еще не было ничего на Донбассе. Мы по-прежнему дотировали газ для Украины. Мы дали три миллиарда долларов Януковичу на поддержание бюджетной стабильности. Но вся риторика Майдана — а потом и политика новых властей в Киеве — была замешана на антироссийской основе. Вхождение Украины в состав недружественного нам военного альянса НАТО превратилось в вопрос времени», – напомнил Пушков.

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В ответ на замечание журналиста о том, что сейчас Украина формально не в НАТО, но является злейшим врагом России, сенатор ответил:

«С точки зрения сохранения наших позиций на Черном море — мы победили благодаря воссоединению с Крымом. Наши отношения с Украиной разрушены однозначно. Но могли ли мы сохранить Украину как нейтральное и внеблоковое государство? Уверен, что нет. Мы бы потеряли Украину, даже если бы отказались от Крыма. Мы были поставлены в положение, когда был выбор между тем, как мы поступили, и более жесткими мерами — даже мерами военного характера. На такую реакцию мы не пошли. Есть логика событий. Можно, конечно, попытаться от этой логики уклониться и сказать: это не наше дело, мы не будем вмешиваться! Но вспомните знаменитое высказывание Черчилля: «Нация, которая, выбирая между войной и позором, делает выбор в пользу позора, получает и позор, и войну». Мы были в ситуации именно такого выбора — и сумели из нее выйти, не выбрав ни войну, ни позор. Была ли при тех геополитических раскладах более разумная альтернатива нашим действиям? Я такой разумной альтернативы не вижу», – сказал Пушков.