Сенатор-республиканец: Трамп скоро станет Байденом

Елена Острякова.  
16.05.2025 14:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Это вопрос времени, чтобы президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс начали рассматривать российского лидера Владимира Путина как проблему.

Об этом сенатор-республиканец США Майкл Маккол заявил на «Саммите по безопасности» издания «Политико», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Это вопрос времени, чтобы президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс начали...

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«Я думаю, что сейчас президент и вице-президент смотрят на Путина и говорят: «Слушай, ты не можешь требовать территории, которые ты даже не оккупировал в Украине, в рамках мирного соглашения. Это должна быть честная сделка, а не мир любой ценой», – сказал Маккол.

Он напомнил, что Трамп уже отправил в Украину запчасти для Ф-16 на 300 миллионов долларов, и прогнозирует, что дальше поставки оружия будут больше. Кроме того, Белый дом введет новые антироссийские санкции.

«Я бы сказал, что это опосредованная война между НАТО и Россией. Сейчас мы не задействовали пункт 5 устава НАТО, однако мы отправляем оружие. Я проголосовал за принятие закона о чрезвычайном военном положении. Если бы мы его не приняли, то Россия уже оккупировала бы Украину. Приняв этот закон, мы остановили Россию. Если бы этого не произошло, то сейчас под угрозой были бы Молдова, Грузия, а затем и страны Балтии», – сказал Маккол.

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