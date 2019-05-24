Сенатор РФ: Что творит Зеленский!? Коломойский более вменяемый!

24.05.2019, Москва, Владимир Гладков

«Кукловоды», стоящие за новым президентом Украины Владимиром Зеленским, моделируют ситуацию таким образом, что уже через год в бывшую советскую республику зайдут войска НАТО под предлогом «наведения порядка».

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал российский сенатор Франц Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что сенатор не может не знать – войска НАТО, вопреки тому, что Украина не является членом альянса, а ее Конституция запрещает размещение иностранных военных баз, уже давно находятся на территории Украины на постоянной основе. Так, под Львовом существует полигон, где НАТОвские инструкторы готовят украинских солдат для военной операции против республик Донбасса. Под Очаковом военными США строится пункт управления ВМС. Ежегодно на Украине совместно с альянсом проводятся масштабные военные учения.

«Думали, что всё постепенно успокоится и станет на нормальные рельсы. Когда прошла инаугурация и начались конкретные действия, люди, которые пришли к власти, меня как человека, который давно в политике, честно говоря, немного напугало.

Это 45-тимиллионная европейская страна с вооружёнными силами, флотом, серьёзной экономикой, которую пусть и валят, но, тем не менее, и проводить эксперимент с 45-тимилионным народом, конечно, нельзя.

И сегодня, когда говорят о неких политических пристрастиях, человек, который объявил об этом направлении (помощник Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что в основу работы партии «Слуга народа» лягут принципы либертарианства – ред.), – или он действительно не очень опытный, недалёкий молодой человек, который не до конца понимает, что парламентская предвыборная кампания для Зеленского крайне важна, и делать такие ошибки и такие подарки ни в коем случае нельзя…», – сказал сенатор.

«В стране, где происходит политический хаос, где огромное количество оружия в незаконном свободном обороте – у меня создаётся впечатление, что наверное, всё-таки, есть какой-то кукловод и у Зеленского, который сегодня осуществляет управление, при котором хаос наступит обязательно, с учётом менталитета народа, а дальше скажут: «Ребята, мы начнём наводить порядок, с Россией никаких отношений нет, она агрессивна», и дальше, я очень опасаюсь, что через год максимум войска НАТО будут на Украине…

Смотрите, что происходит с Прибалтикой, что происходит со странами Варшавского договора, как развивается военная инфраструктура, как они сначала говорили, а потом очень сильно замолчали о концепции молниеносного глобального удара, и что в этой концепции просматривается и Украина, и Грузия, они всё больше и больше проявляются, и вы должны понимать: сегодня американцам наполнить современными высокоточными боеприпасами свои базы, которые они создают, не доставляет больших проблем», – добавил Клинцевич.

При этом он подчеркнул, что не сомневается в эффективности российской ПВО, но, тем не менее, не видит в перспективе такой ситуации ничего хорошего.

«У нас серьёзная система ПВО и контроля, мы сумеем, но может случиться так, что количество целей станет слишком большим. И не говорить сегодня об этом любому военному человеку нельзя. Наступают очень сложные, на мой взгляд, времена, и в данном случае для реализации этой концепции пришедшая новая команда становится крайне опасной. Или они не понимают, или их вводят в заблуждение. В данном случае я уже начинаю беспокоиться, может быть, Коломойский пусть будет, он, по крайней мере, что-то соображает?» – отметил Франц Клинцевич.