Сенатор РФ: Европа уже стала банкротом

Владимир Гладков.  
18.01.2023 18:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 289
 
Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


Европа, ежедневно теряющая порядка 350 миллионов евро из-за антироссийских санкций, уже превратилась в банкрота.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил сенатор РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа, ежедневно теряющая порядка 350 миллионов евро из-за антироссийских санкций, уже превратилась в банкрота....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Россия – это реальная сила, это действительно сверхдержава, причём далеко не только военная. И страна, обладающая 40% природных ресурсов Земли, и граничащая с самым большим числом государств в мире, обладающая уникальными технологиями и опытом в очень многих сферах, является силой.

И когда кто-то пытается применить незаконные рестрикции, то возникает обратный эффект. Если мы состоим примерно в 48% технологических цепочках земного шара, то что бы вы ни сделали против нас, вы автоматически работаете против 48% технологических цепочек, включая свои собственные.

С 2014 года только от текущей ситуации на товарных рынках – ЕС ежесуточно теряет порядка 350 миллионов евро. Не говоря про инвестиции, опосредованный эффект, упущенные возможности, и так далее. В общей сложности – это под триллион евро», – сказал сенатор.

Климов подчеркнул, что антироссийские санкции нанесли Европе такой технологический и экономический ущерб, что эти страны уже фактически превратились в банкротов.

«Что бы они там ни придумывали, это априори обречено на такие же последствия. Они в ядерную сферу залезут, и с удивлением узнают о себе много такого, что просто забыли. Как они залезли в сферу промышленного производства, и узнали, что «Аэробус» без российского титана лишается комплектующих.

А когда они с энергетикой решили поиграть, оказалось, что у них киловатт в час стоит в четыре раза дороже, чем в США, России или Китае. В этих условиях конкурировать невозможно, они уже банкроты», – резюмировал сенатор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть