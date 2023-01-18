Сенатор РФ: Европа уже стала банкротом

Европа, ежедневно теряющая порядка 350 миллионов евро из-за антироссийских санкций, уже превратилась в банкрота.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил сенатор РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия – это реальная сила, это действительно сверхдержава, причём далеко не только военная. И страна, обладающая 40% природных ресурсов Земли, и граничащая с самым большим числом государств в мире, обладающая уникальными технологиями и опытом в очень многих сферах, является силой.

И когда кто-то пытается применить незаконные рестрикции, то возникает обратный эффект. Если мы состоим примерно в 48% технологических цепочках земного шара, то что бы вы ни сделали против нас, вы автоматически работаете против 48% технологических цепочек, включая свои собственные.

С 2014 года только от текущей ситуации на товарных рынках – ЕС ежесуточно теряет порядка 350 миллионов евро. Не говоря про инвестиции, опосредованный эффект, упущенные возможности, и так далее. В общей сложности – это под триллион евро», – сказал сенатор.