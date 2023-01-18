Сенатор РФ: Европа уже стала банкротом
Европа, ежедневно теряющая порядка 350 миллионов евро из-за антироссийских санкций, уже превратилась в банкрота.
Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил сенатор РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия – это реальная сила, это действительно сверхдержава, причём далеко не только военная. И страна, обладающая 40% природных ресурсов Земли, и граничащая с самым большим числом государств в мире, обладающая уникальными технологиями и опытом в очень многих сферах, является силой.
И когда кто-то пытается применить незаконные рестрикции, то возникает обратный эффект. Если мы состоим примерно в 48% технологических цепочках земного шара, то что бы вы ни сделали против нас, вы автоматически работаете против 48% технологических цепочек, включая свои собственные.
С 2014 года только от текущей ситуации на товарных рынках – ЕС ежесуточно теряет порядка 350 миллионов евро. Не говоря про инвестиции, опосредованный эффект, упущенные возможности, и так далее. В общей сложности – это под триллион евро», – сказал сенатор.
Климов подчеркнул, что антироссийские санкции нанесли Европе такой технологический и экономический ущерб, что эти страны уже фактически превратились в банкротов.
«Что бы они там ни придумывали, это априори обречено на такие же последствия. Они в ядерную сферу залезут, и с удивлением узнают о себе много такого, что просто забыли. Как они залезли в сферу промышленного производства, и узнали, что «Аэробус» без российского титана лишается комплектующих.
А когда они с энергетикой решили поиграть, оказалось, что у них киловатт в час стоит в четыре раза дороже, чем в США, России или Китае. В этих условиях конкурировать невозможно, они уже банкроты», – резюмировал сенатор.
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