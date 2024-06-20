Сенатор РФ: «Наша цель – не уничтожить, а указать доллару на его место»

РФ, Китай и Индия уже находят пути по снижению влияния незаконных односторонних не одобренных Совбезом ООН финансовых санкций Запада.

Об этом в интервью политэксперту Олегу Яновскому заявил председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Монополия доллара не исчезла, но стала развеиваться. Принципы, о которых мы говорим и которые уже реализуются в переходы на расчеты в наших национальных валютах – мы же делаем не для того, чтобы убить доллар, как клевещут западные пропагандисты. Мы это делаем, чтобы укрепить наши валюты и дать возможность нам суверенные расчеты производить друг с другом, не опираясь на очень шаткие институты, типа системы быстрых платежей, которые когда-то Запад сконструировал, и откуда нас попытались исключить. В данном случае я имею в виду SWIFT, но есть и другие. Или вот эти расчёты банковскими картами. Это же неправильно, когда мы систему «Мир» не можем использовать, а они свою пытаются использовать везде. Мы, правда, сократили их простор, уже «Visa», выпущенной в США, не рассчитаешься. Но наша цель не то, чтобы было нельзя американской «Визой» рассчитаться или «Американ экспресс», а то, чтобы «Миром» можно было везде рассчитываться», – сказал Климов.

«И мы сейчас уже находим пути сделать так, чтобы никакие незаконные, односторонние, не одобренные Совбезом ООН рестрикции не действовали, сейчас выстраивается в финансовой сфере, сфере страхования, расчетов, кредитования и инвестиций – это всё действует сейчас. Действует, наверное, не в полной мере, но мы, если посмотрим на статистику, уже увидим, допустим, в расчетах с КНР чужие валюты просто не используются. И с Индией тоже», – добавил сенатор.