Сенатор РФ рассказал, как западные спецслужбы используют СБУ против России

02.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В ходе ведения враждебной в отношении России деятельности спецслужбы США и Запада держат на подхвате СБУ как структуру, сотрудники которой в совершенстве владеют русским языком и прекрасно информированы о ситуации в РФ.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США с 2017 года официально считают Россию своим противником, это закреплено в их федеральном законе. Блок НАТО буквально недавно назвал Россию противником НАТО на ближайшие 10 лет, это они закрепили. И в США, и в других странах НАТО есть свои разведывательные службы, задача которых в полной мере соответствовать директивам, о которых я только что сказал, начиная от всем известного ЦРУ и заканчивая, например, менее известным Бюро разведки и информации Госдепа США. Аналогичные службы есть в других странах НАТО.

Но постольку, поскольку речь идёт о РФ, и здесь люди говорят по-русски, то, конечно же, к этим людям применяются приёмы и методы, которые лучше всего будут исполнять люди, знающие наш язык, понимающие наш менталитет. А что это за люди такие? Это, например, специалисты СБУ. Они прекрасно знают русский язык, они прекрасно информированы о ситуации в нашей стране, они знают, на кого и как воздействовать. И они на подхвате, потому что Украина давно уже находится на внешнем управлении США и Брюсселя, она рвётся в НАТО, и ей такого рода поручения даются.

Поэтому неслучайно, когда в нашей комиссии анализировали поступающую информацию, выяснялось, что довольно многие призывы (в ходе протестов «навальнят» – ред.) имеют корешки-то как раз на Украине в СБУ», – рассказал Климов.

«Есть и структуры, которые напрямую занимались этой деятельностью. Здесь сами США, с их территории, из ряда европейских государств мы видели всё это. И когда СМИ-иноагенты работают, тоже всё понятно, организации, которые у нас признаны нежелательными, тоже в этом участвовали, все они курируются специальными службами, в том числе США. Полагаю, что мы ещё развёрнутый анализ дадим», – анонсировал сенатор.