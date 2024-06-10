Сенатор РФ: Россия должна «задраить окно в Европу»

Россия должна поставить заслон всем пагубным влияниям из разлагающейся Европы. Нормальные европейцы, которые захотят перебраться в РФ, сами найдут спасительную дорогу.

Об этом на международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму заявил сенатор РФ Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часто мы говорим о том, что Петр первый прорубил окно в Европу. Сейчас надо это окно задраивать, потому что большие проблемы у нас с Европой. Я с этим согласен. Думаю, это правильное утверждение. На мой взгляд, надо чтоб Европа – а это придет – рубила окно в Россию.

Мне кажется, что придет время, когда они будут стремиться в Россию, чтобы спастись от той вакханалии, которая есть в Европе. Там много еще осталось здравомыслящих людей, которые желают жить в нормальном духовном обществе с сохранением традиционных ценностей, а не тех, которые навязывает им современное руководство», – сказал Цеков.