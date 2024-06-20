Сенатор РФ: США зажгут Тайвань, как только закончатся украинцы

Максим Столяров.  
20.06.2024 18:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 233
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Тайвань, Украина


США делят мир на два «театра военного абсурда» – европейский и азиатский.

Об этом в интервью политэксперту Олегу Яновскому заявил председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США делят мир на два «театра военного абсурда» – европейский и азиатский. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Рано или поздно они хотят превратить Тайвань в поле для битв, театр военных действий, что бы они ни говорили. Они понимают, что сегодня они не готовы. Они для этого пока гадят нам в Восточной Европе, тут даже речь не столько про Украину. Там же всё задействовано…

Восточноевропейский театр военных действий, не будем совсем уже размахиваться. Они там кашу заварили, они там много вкладывали, 5 млрд. долларов вложили в политическую инфраструктуру Украины. И хотят сейчас этот урожай собирать, они будут его собирать до последнего украинца.

Когда там всё уже полностью закончится так или иначе (мы-то понимаем, как оно закончится) в их миропонимании, к этому времени они должны быть готовы в Восточной Азии», – сказал Климов.

Ведущий уточнил, что США делят мир на два театра военных действий – азиатский и европейский, который оставят на европейскую часть НАТО.

«Да. При этом стараясь поступать таким образом, чтобы максимально ослаблять этими своими театрами военного абсурда Россию», – согласился сенатор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть