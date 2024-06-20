Сенатор РФ: США зажгут Тайвань, как только закончатся украинцы

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США делят мир на два «театра военного абсурда» – европейский и азиатский.

Об этом в интервью политэксперту Олегу Яновскому заявил председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рано или поздно они хотят превратить Тайвань в поле для битв, театр военных действий, что бы они ни говорили. Они понимают, что сегодня они не готовы. Они для этого пока гадят нам в Восточной Европе, тут даже речь не столько про Украину. Там же всё задействовано… Восточноевропейский театр военных действий, не будем совсем уже размахиваться. Они там кашу заварили, они там много вкладывали, 5 млрд. долларов вложили в политическую инфраструктуру Украины. И хотят сейчас этот урожай собирать, они будут его собирать до последнего украинца. Когда там всё уже полностью закончится так или иначе (мы-то понимаем, как оно закончится) в их миропонимании, к этому времени они должны быть готовы в Восточной Азии», – сказал Климов.

Ведущий уточнил, что США делят мир на два театра военных действий – азиатский и европейский, который оставят на европейскую часть НАТО.

«Да. При этом стараясь поступать таким образом, чтобы максимально ослаблять этими своими театрами военного абсурда Россию», – согласился сенатор.