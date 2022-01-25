Сенатор РФ: Запад панически боится, что против него развернут цветные революции
Патологический страх Запада перед «российским вмешательством» во внутренние дела обусловлен тем, что экспорт цветных революций может испытать эффект бумеранга.
Об этом в ходе заседания Общественной палаты РФ заявил председатель Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В нашем мире практически любое общество может вспыхнуть, как спичка. Я недавно участвовал в дискуссии, где один «эксперт» говорил, что в таких обществах, как наше, можно сделать цветную революцию, а в богатых странах нельзя. Это ложь.
Если кто-то поставит себе цель, и эта цель будет отфинансирована, то те методы, которые применяются, настолько серьёзны, что даже стабильное общество, богатое общество – они могут в одночасье превратиться в то, что мы наблюдаем иногда на улицах Франции, а теперь и на улицах США.
Недаром наши оппоненты очень боятся российского вмешательства в свои внутренние дела. Мы не вмешиваемся, но они понимают, что может быть, если кто-то (я не говорю сейчас про Россию) использует тот же инструментарий против них», – заявил Климов.
«Поэтому думать, что у нас здесь всё более или менее налажено, и можно почивать на лаврах, я бы никому не порекомендовал. Наоборот, мы считаем, что, исходя из опыта событий, в том числе проходящих вдоль наших границ, мы должны максимально консолидировать усилия государства и общества с тем, чтобы профилактировать любые, даже самые малозначимые, на первый взгляд, попытки вмешательства в наши дела», – предупредил сенатор.
Спасибо!
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