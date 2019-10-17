Сенатор: Россия никогда не признает независимость Косово

17.10.2019, Москва, Елена Острякова

Российская Федерация считает и будет считать Косово неотъемлемой частью Сербии.

Об этом сенатор РФ Константин Косачев заявил в интервью порталу «Спутник. Себрия», – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, как и все мои коллеги в России, считаю ее частью Сербии, другого решения быть не может, если только с этим ним не согласен Белград. То, что в Косово сейчас пытаются еще больше ограничить права оставшегося сербского населения, делают вид, что там существует только албанское население, только углубляет проблемы», – полагает сенатор.

Он прогнозирует, что уровень поддержки Косово в мире будет падать.

«Я не вижу никаких перспектив для широкого международного признания Косово. Мы являемся свидетелями того, как страны отзывают свое признание, и я думаю, что их будет еще больше», – сказал Косачев.

Он подчеркнул, что Сербии важна принципиальная позиция России.

«Она не конъюнктурна, и никогда не менялась. Эта позиция хорошо известна и ценится в Сербии. Сербия и Россия остаются ближайшими союзниками, которые поддерживают друг друга везде, где это необходимо», – резюмировал политик.