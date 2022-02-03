Сенатор США Коэн: Никаких сделок с Путиным!

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США ни в коем случае не должны идти ни на какую сделку с Россией.

Об этом, выступая на слушаниях Хельсинской комиссии США, посвященных «агрессии России в отношении Украины и реакции Запада», заявил американский сенатор Стив Коэн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик назвал президента России Владимира Путина «диктатором, который хочет остаться в истории».

«Неоднократно Кремль использует Украину и ее территорию, киберпространство для ведения опосредованной войны против других стран, включая США. Это касается не только Украины, это уже касается всего остального мира и Европы. История учит нас тому, что мы не должны идти на сделку с диктаторами. Это Путин хочет остаться в истории, как и все другие диктаторы, захватив не только политическую территорию, но и физическую территорию. И я надеюсь, что по мере того, как мы пытаемся через дипломатические способы разрешить этот конфликт, что мы предотвратим напрасную потерю жизней с обеих сторон», – заявил Коэн.