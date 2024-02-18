Сенатор США: Наше дело – Восточная Азия, а Украину надо «слить» Европе и готовиться к переговорам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если сейчас США одобрят выделение Украине пакета помощи на 61 миллиард долларов, это не приведёт к прогрессу на фронте, потому что ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов. С учётом того, что Вашингтон разворачивается в сторону Восточной Азии, Европа должна научиться сама себя обеспечивать.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил сенатор-республиканец США от штата Огайо Джеймс Вэнс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Ограничивающий фактор американской поддержки Украины – это не деньги, это боеприпасы. Это касается и Европы. Мы не производим боеприпасы в достаточном количестве. Война в Восточной Европе, война на Ближнем Востоке, а возможности у нас ограничены. Ракеты «Пэтриот» – Украина за месяц использует то, что мы производим за год. 155-мм снаряды – тоже расходуется пятилетний запас. РФ производит на несколько сотен ракет больше, чем Украина. Америка не производит достаточно боеприпасов, Европа не производит. Многие говорят: Трамп сказал то, Трамп покритиковал, Трамп собирается выйти из НАТО – это просто знак для Европы, делайте больше самостоятельно в плане обороны. Нужно больше европейских инициатив, потому что американский зонтик позволял их сдерживать. Дело не в том, что мы бросим Европу, мы хотим на Восточной Азии сконцентрироваться, а Европа должна здесь уже свои дела сама улаживать», – заявил Вэнс.

Он добавил, что на фоне того, что Украина стремительно теряет солдат и технику, а с поставками большие проблемы, рано или поздно надо идти на мирные переговоры.

«Путин как экзистенциальная угроза для Европы – это должно подвести нас к тому, что более активно Европа должна обороняться. Предположим, пакет помощи 61 миллиард будет одобрен, то это не обязательно в корне изменит ситуацию на фронте. Это ограничено не только деньгами или волей американского общества, а производительными возможностями ВПК. А они ограничены. Надо размышлять реалистически. Если бы мы решили поставлять оружие в таком объёме, как последние полтора года, следующие полтора года, то таких запасов просто нет. У украинцев есть проблемы с личным составом. То есть в нынешних реалиях ограничения по живой силе и военной технике должны нас подстёгивать. Мы должны стремиться к переговорам о мире. Россия пока не готова сесть за стол переговоров и Украина, США. Они когда-то, наверное, сядут все за стол. Вопрос – когда будут переговоры о мире, и каким образом», – сказал республиканец.