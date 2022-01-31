Сенатор: США не в состоянии спасти Украину

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Новости Украины

Всё больше стран Запада дают понять, что не станут поддерживать Украину в случае её войны с Россией.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил сенатор РФ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При всей пафосности американских заявлений, что они ни пяди и вообще отреагируют жесточайшим образом на все действия России, если речь зайдёт о военном столкновении Украины и России, американцы спасти Украину не смогут. Они не будут посылать войска. И другие не будут посылать войска. Только что президент Хорватии заявил, что если будет военный конфликт Украины и России, ни одного хорватского солдата там не будет. Болгарский парламент заявил, что не даст санкции на участие Болгарии в военном конфликте Украины и России. Потому что это становится уже очень и очень опасным», – сказал Пушков/

Он подчеркнул, что США постараются всеми силами удержать Киев от эскалации и не допустить войны между Украиной и Россией.

«Мне кажется, что США военного сценария всё-таки не хотят. Они надорвались в Афганистане, в Америке Байден подвергся колоссальной критике за слабость, за неспособность удержаться, очень хаотичную манеру вывода войск. Они просто всё бросили и ушли. Второе – 31 декабря они покинули Ирак. Там кроме нескольких военных специалистов и группы по борьбе с терроризмом, которая сотрудничает с иракским правительством, никого не осталось. То есть результатом оккупации Ирака стали очень непростые отношения между Багдадом и Вашингтоном. Значит, в Ираке тоже нет явного успеха. И здесь представьте себе – военная ситуация, Украина предсказуемо проигрывает. И как здесь выглядят США, которые ей давали гарантии. Это их поражение. Причём в Европе, и их зоне», – отметил политик.

При этом он добавил, что в Америке есть безумцы, которые хотели бы повоевать с Россией, но всё же подавляющая часть людей, которая занимается внешней политикой, не хотят военного конфликта.

«Потому что Америка в нём косвенно проигрывает. Поэтому я допускаю, что Байден мог послать некий месседж Зеленскому, что ты не напрягай ситуацию, она и так очень напряженная», – резюмировал Пушков.