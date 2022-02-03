Сенатор США: Путин не дает возможности талантливому населению России продолжить свое развитие

03.02.2022  15:18 (Мск), Вашингтон,
Максим Карпенко.  
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Д.Б., Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Владимир Путин готовится повторить «сталинские репрессии» в отношении Украины, «когда несколько миллионов были переселены с одного места в другое».

Такими откровениями поделился сенатор Джо Уилсон, выступая на слушаниях Хельсинской комиссии США, посвященных «агрессии России в отношении Украины и реакции Запада».

Владимир Путин готовится повторить «сталинские репрессии» в отношении Украины, «когда несколько миллионов были переселены...

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«Те события, которые произошли в Грузии, в Молдове, те страны, которые оказались в аналогичной угрозе, те угрозы, которые сложились по отношению к прибалтийским республикам, ситуация в Белоруссии, тиранические действия со стороны Путина продолжаются – он не дает возможности талантливому населению России продолжить свое развитие. Мы возвращаемся к ситуации сталинских времен, когда были совершены репрессии по отношению к украинскому народу, когда несколько миллионов были переселены с одного места в другое», – заявил Уилсон.

Он пригрозил, что все ведущие силы США готовы к противостоянию с Россией.

«Мы не должны повторить ситуацию, которая сложилась в 1933-м году перед вторжением Гитлера в Польшу, что привело к гибели 37-ми миллионов человек в Советском Союзе, десяти миллионов в Германии, геноциду по отношению к евреям. Ко мне присоединилась двухпартийная делегация в ноябре, мы выясняли ситуацию в Украине, там на месте думали, что произойдет в будущем. Кремль должен уделить внимание всем этим встречам и решениям, Путин должен понять, что обе партии американского Конгресса сплочены для решения этого вопроса, украинского вопроса», – пообещал Уилсон.

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