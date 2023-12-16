Сенатор США: Занимать деньги у Китая, чтобы помочь Украине – бред

Константин Серпилин.  
16.12.2023 20:42
  (Мск) , Вашингтон
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деньги, Дзен, Политика, США, Украина


Конфликт на Украине пора сворачивать, а не помогать Киеву, поскольку денег нет, США сами живут в долг.

Об этом вашингтонскому каналу «The Hill» заявил американский сенатор-республиканец Рэнд Пол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине пора сворачивать, а не помогать Киеву, поскольку денег нет, США сами...

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«Я всегда считал, что у нас нет денег. Мы берём взаймы. За последние три месяца мы взяли взаймы триллион долларов, наш долг достиг 34 триллиона долларов. И принимая присягу Соединённым Штатам, я не могу сказать, что это хорошая идея для моей страны – занимать деньги у Китая, чтобы отправить их в Украину. Я также считаю, что в конечном итоге мир там должен быть достигнут путём переговоров», – сказал американец.

Он выразил мнение, что конфликт на Украине остановится по «корейскому сценарию».

«Я не думаю, что Россия обладает достаточной мощью, чтобы победить Украину, равно как и Украина не обладает достаточной мощью, чтобы вытеснить Россию. Некоторым аналитикам в области внешней политики, похоже, нравится ситуация в Корее, где было проведено 500 дискуссий о перемирии, 40% смертей продолжались. Но они, по крайней мере, начали говорить. И в конце концов они вроде как согласились не соглашаться: Южная Корея по-прежнему утверждает, что весь полуостров принадлежит им, Северная Корея утверждает, что весь полуостров принадлежит им, и эта непростая территория с демилитаризованной зоной, она не идеальна.

Но я думаю, что в конечном итоге именно такой результат может получиться на Украине», – заявил Рэнд Пол.

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