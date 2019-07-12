Сенатор: Термин «аннексия» к крымским событиям неприменим – ни по сути, ни по форме

12.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Понятие «аннексии», которым так любят оперировать недруги России, применяя его к событиям Крымской весны, не имеет к ней никакого отношения даже в юридическом смысле, не говоря уже об историческом.

Тем более, что ни войны с Украиной, ни смертей жителей полуострова не было.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Санкции – это наказание. За что нас наказывают? Вы обратите внимание, как ложь становится не только всеобъемлющей в СМИ, но и на основе этой лжи пытаются продавливать политические решения. Мы говорим о международном праве, вот простой пример.

С точки зрения международного права термин «аннексия» трактуется как оккупация вооружёнными силами противоборствующего государства, находящегося в состоянии войны с другим государством, конкретной территории. Задайте себе вопрос, когда Украина нам объявила войну или мы Украине объявили войну. Задам вам вопрос, сколько человек погибло во время Крымской весны?», – подчеркнул Кондратьев.

Он также добавил, что представителям Европы информация о тех или иных событиях подаётся однобоко, ведь о трагических событиях 2 мая в Одессе там даже и не слышали.

«Но как только итальянские парламентарии делают удивлённые глаза, когда им говорят, что же произошло в Одессе 2 мая 2014 года, где освещение в СМИ Европы? Видите, как однобоко подаётся информация», – отметил сенатор.