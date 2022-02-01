Сенатор: У Зеленского появилась возможность для нормализации отношения с РФ

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Новости Украины

Конфликт между Украиной и Россией выгоден Вашингтону, который извлекает из этой ситуацию выгоду для себя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Конфликт между Россией и Украиной нужен прежде всего американцам, из него они будут извлекать определенную выгоду. Украина на фоне этой напряженности, по сути, остается одна — никого не волнует, что будет с украинцами. Если господин Зеленский это понимает, то у него есть возможность сделать первые шаги к нормализации отношений», – сказал политик «Известиям».

По его мнению, в первую очередь должно напрямую начать общаться с властями ДНР и ЛНР.

«Если с их лидерами общение сдвинется с мертвой точки, тогда будет легче решать и другие вопросы. А если произойдет провокация, возможно, и без ведома Зеленского, тогда может разразиться конфликт, последствия которого будут тяжелыми для обоих народов», – предупреждает Джабаров.