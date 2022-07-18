Сенатор: Украина должна прекратить свое существование

18.07.2022  11:39 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

России не следует недооценивать угрозы в адрес Крымского моста, уничтожить который регулярно угрожают на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Сергей Цеков, представляющий Крым в Совете Федерации.

России не следует недооценивать угрозы в адрес Крымского моста, уничтожить который регулярно угрожают на...

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У него поинтересовались, насколько надежна охрана Крымского моста, уничтожить который угрожают на Украине.

«Я по нему до недавнего времени ездил чуть ли не каждую неделю. Он очень хорошо охраняется. Всеми возможными системами. И наземными, и морскими», – сказал сенатор в интервью «Комсомольской правде».

По его мнению, для минимизации возможных последствий необходимо отодвигать границы.

«Чем дальше, тем лучше. Это понимание должно быть у всех граждан России, которые немножко подуспокоились. Территории Киевской, Черниговской и Сумской областей им по доброй воле оставили. А, может быть, зря? Государство, предававшее Россию более 30 лет, должно прекратить свое существование», – считает Цеков.

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